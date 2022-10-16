Başakşehir Ziya Gökalp'te kentsel yenileme başlıyor

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de, yeni bir konut projesi daha hayata geçiyor. Güvercintepe ve Şahintepe Mahallelerinin ardından Ziya Gökalp’te başlayacak kentsel yenileme çalışmalarının müjdesini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi.

Başakşehir’de kentsel yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Deprem ve doğal afet riskine karşı başlatılan dönüşüm çerçevesinde 2009 yılında yüzde 50 olan riskli yapı stoku yüzde 15’e kadar indirildi. Bu oranın yüzde 8’e düşürülmesi için ilçenin birçok yerindeki kentsel yenileme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Ziya Gökalp’te kentsel yenileme başlıyor

Bu çerçevede yerinde dönüşüm çalışmalarının yeni durağı Ziya Gökalp Mahallesi oldu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yerinde dönüşüm çalışmalarının başlayacağı alanda incelemelerde bulundu. Mahallede ikamet eden Başakşehirlilerin 20 yıllık konut sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

666 daire 2 yılda teslim edilecek

Kentsel yenileme alanının 40 hektar büyüklüğünde olduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Birinci etaptaki hak sahiplerinin tamamıyla anlaşma sağladık. Çalışmalarımıza yılbaşında başlayacağız. 481’i 2+1, 185’i 3+1 olmak üzere toplam 666 daire yaparak komşularımıza teslim etmeyi planlıyoruz. 10 kattan oluşacak projede yeşil alan ve çocuk oyun alanlarımız da bulunacak. 2 yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediğimiz projede, rezerv konut yöntemi ile konut sahipleri beklemeden evlerine yerleşecek” şeklinde konuştu.

İki mahallede ikinci etap çalışmaları başlıyor

Kentsel yenileme çalışmalarının ilçe genelinde tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Deprem ve doğal afet riskini en aza indirmek adına ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Söz verdiğimiz gibi Güvercintepe ve Şahintepe’deki kentsel yenileme projelerimizin de ikinci etap çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağız. Mutluluğun şehrinde konutlarımızı da sağlam zemine oturtarak, modern şehirciliği komşularımızla birlikte inşa edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.