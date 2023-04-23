Başakşehirli çocukların çifte bayram sevinci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Başakşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başakşehirli çocuklar, birbirinden keyifli etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Bu sene hem Ramazan Bayramı, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çifte bayram coşkusu yaşattı. Başakşehir’de de Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başakşehirli çocuklar, birbirinden keyifli ve renkli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Başakşehir Belediyesi’ne ait çöp toplama araçları 23 Nisan için özel olarak süslendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Bahçeşehir Tören Alanı’nda çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu. Kutlamaların ikinci adresi ise Oyakkent İlkokulu oldu. Başakşehirli çocuklar, yöresel kıyafetleriyle folklor gösterileri ve halk oyunları oynadı. Kutlamalara katılan Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve aileler, çocukların bayram coşkusuna ortak odu.

Bahçeşehir Gölet’te keyifli vakit geçirdiler

Bahçeşehir Gölet’te ise çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Jonglör, bilim şov, kukla, Hacivat ve Karagöz gösterilerinin yanı sıra çim atölyesi, kitap boyama atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Ayrıca alanda çocuklar için patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Başakşehirli mobil uygulamasından hediye puanlar da kazandı.