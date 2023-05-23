Başakşehirli gençlere özel istihdam ve staj fuarı

Başakşehir Belediyesi, gençlerin kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaları adına Genç İstihdam ve Staj Fuarı düzenledi. Lise üç ve son sınıf öğrencileri ile işverenlerin bir araya geldiği fuarın açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğine ve Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak” dedi.

Eğitim ve istihdam projeleriyle gençleri geleceğe hazırlayan Başakşehir Belediyesi, Genç İstihdam ve Staj Fuarı’nda Lise üçüncü ve son sınıf öğrencileri ile işverenleri bir araya getirdi. Başakşehir Belediyesi’nde düzenlenen ve yaklaşık elli firmanın yer aldığı fuara yüzlerce Başakşehirli genç katıldı. Gençler, meslek gruplarına ya da hayalini kurdukları iş alanları üzerine staj ya da iş başvurusunda bulundu.

Başakşehirli gençlere iş ve staj imkanı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Genç İstihdam ve Staj Fuarı’nın ilkini Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR’la birlikte düzenlediklerini söyledi. Başakşehirli gençler için her alanda hizmet ve projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Öğrencilerimize iş ve staj imkânı sağlamak, firmalarımıza da hevesli ve çalışkan gençler kazandırmak için yola çıktık. Lise üçüncü sınıf öğrencilerimize staj, lise son sınıf öğrencilerimize ise iş imkânı sunmayı hedefliyoruz. İnanıyorum ki Başakşehir gençliği verilen işleri en iyi ve en layıkıyla yerine getirecektir” diye konuştu.

“Gençler Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak”

Başakşehirli gençlere destek olmak için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmalarına vesile olmak bizleri son derece mutlu edecek. Başakşehirli gençlerimizi her alanda donanımlı hala getirmek istiyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceğine ve Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak” ifadelerini kullandı.