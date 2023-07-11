Başakşehirli gençlerin Saros Körfezi'nde tatil keyfi

Başakşehir Belediyesi, Edirne’nin Enez ilçesinde denize sıfır konumda bulunan gençlik kampında gençlere unutulmaz bir yaz tatili imkanı sunuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin katılığı kampta gençler, sportif ve kültürel etkinler ile hem eğleniyor hem öğreniyor.

Başakşehirli gençlere 2016 yılından bu yana her yaz tatil imkanı sunan Enez Gençlik Kampı, yeniden kapılarını açtı. Sportif, kültürel ve eğlenceli aktivitelerle dolu eğitim programlarının uygulandığı kampta, ulaşım ve konaklama hizmetleri Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bir hafta boyunca Saros Körfezi’nde tatil yapma imkânı bulan gençler, sosyal faaliyetlerini ve arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor. Okulların kapanmasının ardından kapılarını açan Enez Gençlik Kampı’nda bu yıl 11 gruptan oluşan gençler yazın keyfini doyasıya çıkaracak. Her hafta 13-18 yaş arası yaklaşık iki yüz elli öğrencinin katılacağı kampta bu yıl yaklaşık üç bin öğrenci ağırlanacak. Enez Gençlik Kampı’nda yüzme, futbol, plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi, bocce eğitimi, survivor macera parkuru gibi sportif etkinliklerin yanı sıra jenga, masa tenisi, tabu ve kelime oyunu gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor. Başakşehirli gençler, gün boyu devam eden etkinliklerde gönüllerince eğleniyor.

Dolu dolu yaz tatili

Kampa katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Ömer Faruk Selçuk, “Birçok aktiviteyi tek çatı altında toplamışlar. Plaj voleybolu da yapabiliyoruz, bilgi yarışması da yapabiliyoruz. Ortam çok güzel. Günümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Güne erken başlıyoruz. Geç saatlere kadar aktivitelerimiz sürüyor” diye konuştu.

Yaz kampına geçen yıl da katıldığı belirten Sinan Kula, “Bu sene de fırsatı kaçırmadım. Denizi, yüzmeyi çok seviyorum. Burada aynı yaş grubundaki arkadaşlarımızla da keyifli vakit geçiriyoruz. Seneye de kesinlikle katılacağım. Gençlerin ağabeyi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Gençlerin elinden tutuluyor

Enez Gençlik Kampı’ndaki eğitmenler Başakşehir Belediyesi tarafından yetiştiriliyor. Kampta görev alan antrenörler, Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hazırlık Kursu ile spor akademilerini kazanan öğrencilerden oluşuyor. Enez Gençlik Kampı, 8 Eylül’e kadar gençlere hizmet vermeye devam edecek.