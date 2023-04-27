Başakşehirli öğrenciler sıfır atık bilinci kazanıyor

Başakşehir Belediyesi, öğrencilerin sıfır atık bilincini geliştirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile el ele verdi. Başakşehirli öğrenciler, Sıfır Atık Güzel Gelecek projesinin sevimli maskotları Başakgiller’le birlikte hem eğlendi hem de öğrendi. Geri Dönüşüm Sergisi’ni gezen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilere tam not verdi.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü doğayı korumak ve sıfır atık projesinde emin adımlarla ilerlemek amacıyla öğrenciler için keyifli bir etkinlik düzenledi. Ayazma İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin karton, pet şişe, pet bardak gibi atık malzemeleri kullandıkları defileyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan defilede öğrencilerin hazırladıkları kıyafetler hayli beğenildi. Defilenin ardından sahneye Sıfır Atık Güzel Gelecek projesinin sevimli maskotları çıktı. Başakgiller, öğrencilerle birlikte dans ederek şarkılar söyledi. Etkinliklere Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun’un yanı sıra veliler de katıldı.

Geri Dönüşüm Sergisi tam not aldı

Öğrenciler, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri de okulda sergileme imkanı buldu. Geri Dönüşüm Sergisi’nde pet bardaklardan kardan adam, kapaklardan Türkiye haritası, atık kartonlardan ağaç evler gibi birçok çalışma görücüye çıktı. Serginin açılışını yapan Başkan Kartoğlu, hazırladıkları ürünlerden dolayı öğrencilere tam not verdi.

“Öğrencilerimizin emeklerine sağlık”

Sergideki çalışmaların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Burada her şey çok güzel. Çocuklarımız gerçekten geri dönüşüm ile ilgili muhteşem eserler üretmişler. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık. Eserler birbirinden güzel olduğu için hangisine bakacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.