Başarılarıyla Gururlandıran Silivrili Karateciler Türkiye Şampiyonası'nda Zirvede

ALARA AKBAŞ, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Ümit Bayan 61 kg kategorisinde mücadele eden Alara Akbaş, şampiyonada gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Akbaş, 65 ilden 2100 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyonda sergilediği azim ve kararlılıkla, Silivri Karate Spor Kulübü’nün adını zirveye taşıdı.

DURU AZRA TÜRKMEN, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ OLDU

Bir diğer Silivrili sporcu Duru Azra Türkmen, Ümit Bayan 54 kg kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. Türkmen, genç yaşına rağmen kazandığı bu önemli dereceyle gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SİLİVRİ İÇİN GURUR KAYNAĞI

Silivri Karate Spor Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, sporcularının elde ettiği bu önemli derecelerle büyük gurur duyduklarını ifade etti. Tekgül, bu başarıların Silivri’de karate sporuna olan ilgiyi artıracağını belirtti ve sporcularının gelecek şampiyonalarda da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara imza atacaklarını vurguladı.

Silivri Karate Spor Kulübü, kazandığı bu başarılarla hem ilçeyi hem de İstanbul’u Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil etti. Akbaş ve Türkmen’in başarıları, Silivri’deki spor camiası tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sporcular, ilerleyen dönemde katılacakları şampiyonalarda da başarılı performanslarını sürdüreceklerini ifade etti.