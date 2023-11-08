Başarılı çalışmalarından dolayı İl Müdürü Dr. Damkacı'ya teşekkür belgesi
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya, Bursa'da düzenlenen Organ Bağışı Bölge Koordinasyon Toplantısı'nda organ bağışında yapılan başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.
Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’ya, Bursa’da düzenlenen Organ Bağışı Bölge Koordinasyon Toplantısı’nda organ bağışında yapılan başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.
Toplantıda organ bağışında 11 yıldır Türkiye liderliğini elinde bulunduran Bursa bölgesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerinden oluşan bölgede, başarılı çalışmalarından dolayı Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı’ya teşekkür belgesi takdim edildi.
Ayrıca toplantıda Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ nakil koordinatörü Öğr. Üyesi Dr. Dilek Kevser Andıç’a organ bağışındaki özverili çalışmalardan dolayı nakil bekleyen hastalar adına teşekkür edildi.