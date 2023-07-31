Başarılı geçen kursların ardından soluğu Kandıra'nın incisi olan tesiste aldılar

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen İZMEK 2022-2023 öğretim yılını başarıyla tamamlayan usta öğreticiler ve aileleri soluğu Sarısu Gençlik Kampı’nda aldı. Usta öğreticiler aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi.

İzmit Belediyesi, İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yürütülen İZMEK’te 2022-2023 yılını başarıyla tamamlayan usta öğreticileri ve ailelerini Sarısu Gençlik Kampında ağırladı. Katılımcılar; kano turu, çuval yarışı, halat çekme, sandalye kapmaca, yumurta taşıma gibi birbirinden renkli etkinliklerle gün boyu doyasıya eğlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Kalaç da aileler ile birlikte günün tadını çıkardı.

"Kandıra’nın incisi haline geldi"

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün istedik ki İZMEK’te emek veren, kente katma değer sağlayan, üretken ellere sahip usta öğreticilerimiz şehrin yoğunluğundan uzak güzel bir gün geçirsinler. Kentlilik bilinciyle dayanışmayı kuvvetlendirmek adına bu tesisimizde sizleri ağırlamak istedik. Davetimize icabet eden değerli hocalarımıza ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Birliğiniz, beraberliğiniz, dayanışmanız ve üretmeniz daim olsun. Ben de eski bir usta öğretici olarak yaptığınız işin kıymetini en iyi bilenlerdenim. Bu tesis bizim için kıymetli. Göreve geldiğimizde burası mezbelelik bir haldeydi. Küflenmiş yataklar, mutfak bile diyeceğimiz alanlar, tuvaleti ve banyosu olmayan bir yerdi. İlk işimiz bu tesisi yaşanabilir, tüm halkın gönül rahatlığıyla kullandığı bir hale getirmek oldu. Birçok ürünü geri dönüşümle kenti atölyelerimizde öz gücümüzle yaptık. İhale etmeksizin ciddi bir tasarrufla hayata geçirdik. Bu tesis hem bu bölgeye değer kattı hem de Kandıra’nın incisi haline geldi" dedi.