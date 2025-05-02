Başarılı güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na ve Uluslararası Şampiyonalara katılacaklar

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı güreş sporcuları katıldıkları Kadınlar ve Erkekler Güreş turnuvalarında elde ettikleri derecelerle Uluslararası ve Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Nazlı Aşut, 76 kg.’da 15-16 Nisan tarihleri arasında Çorum’da yapılan ve 420 sporcunun katıldığı U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 5.’si olmayı başardı. Sporcu elde ettiği bu başarı ile 6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda Milli Takım’da yer alarak Bozüyük’ü temsil edecek.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Çağdaş Orkun Dombaycı, 68 kg.’da 26-29 Nisan tarihleri arasında Bilecik’te yapılan ve 470 sporcunun katıldığı U17 Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası Grup Müsabakaları’nda çeyrek finale kalarak ilk 8’e girme başarısı gösterdi ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları Azra Uğuz 42 kg.da 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılan Okul Sporları Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 520 sporcu arasından çeyrek finale kalarak Türkiye 8.’si, Feride Nazlı Arıcan’da 36 kg.’da çeyrek finale kalarak Türkiye 8.’si oldu. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları 18-28 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan U10 yaş U14 yaş Küçükler Türkiye Güreş Şampiyonası’na toplamda 22 sporcu ile katılım sağlayacak.