Başarılı İş Kadını Aynur Süleymanoğlu'na Ziyaret

Silivri'deki kadın girişimcilerin güçlenmesine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olan Aynur Süleymanoğlu, Evim Atölyem Silivri Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği Başkanı Derya Küçük ve dernek üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Başarılı İş Kadını Aynur Süleymanoğlu'na Ziyaret
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Silivri’deki kadın girişimcilerin güçlenmesine katkı sağlayan önemli isimlerden biri olan Aynur Süleymanoğlu, Evim Atölyem Silivri Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği Başkanı Derya Küçük ve dernek üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Silivri’nin başarılı ve tecrübeli iş kadınlarından, Color World Kimya firmasının kurucusu Aynur Süleymanoğlu’na gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Süleymanoğlu’nun derneğe boyalarıyla sunduğu destek için teşekkürler iletildi.

Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği açılışı gerçekleştirildi.
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Evim Atölyem Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği açılışı gerçekleştirildi.
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Aynı zamanda Silivri KAGİD’in (Silivri Kadın Girişimciler Derneği) Kurucu Başkanı olan Aynur Süleymanoğlu, iş hayatındaki tecrübelerini ve girişimcilik konusundaki bilgi birikimini paylaşarak kadın girişimcilere ilham verdi.

Evim Atölyem Silivri Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği Başkanı Derya Küçük, bu verimli ve keyifli sohbetten duydukları memnuniyeti dile getirerek misafirperverliği ve paylaştığı değerli bilgiler için Aynur Süleymanoğlu’na teşekkür etti.