Başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bilim Sanat Merkezinde Bigep projesi dahilinde yapılan sınavlarda dereceye giren öğrencilere ödül töreni yapıldı.

2022/2023 Eğitim öğretim yılı Bigep 1. izleme sınavı ödülleri Bigep (Başarı izleme ve geliştirme projesi) dahilinde 25 bin öğrenci içerisinde dereceye giren 8. sınıf, 12. sınıf özel okullar ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere ödülleri Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve şube müdürleri ile Bilsem müdürü Levent Obuz tarafından öğrencilere ödülleri taktim edildi ayrıca öğrencilere birer adet sinema bileti hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan; "Bu törenleri geleneksel hale getirip önümüzdeki Bigep sınavlarında da dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesini gerekiyor." şeklinde konuştu.