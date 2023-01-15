Başarılı öğretmenin hazırladığı eğitimler, 4 milyon kamu çalışanı ile buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Yılın Fark Yaratan Öğretmeni’ ve AKS Education tarafından her yıl verilen Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım’ın hazırladığı eğitimler 4 milyon kamu çalışanı ile buluştu.

Geçtiğimiz Nisan ve Haziran aylarında Milli Eğitim Bakanlığı ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden 1 Milyon öğretmenin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerde görev alan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım, son olarak 4 milyon kamu çalışanı eğitiminde görev aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden 4 Milyon kamu çalışanına verilen Temel ve İleri Seviye Office eğitimlerinde görev alan başarılı öğretmeni eğitim sistemine sağladığı katkılar nedeniyle kutlayarak başarılarının devamını diledi.