Başarılı olma kaygısı diş sıkmayı tetikliyor

Dt. Kardelen Beşkardeş, diş sıkma ve gıcırdatmanın çocuklarda sanılanın aksine oldukça sık görüldüğünü ve okulda başarılı olma konusunda duyulan endişenin de bu sorunu tetiklediğini söyledi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Kardelen Beşkardeş, stres ve kaygının diş sıkmanın en yaygın nedeni olduğunu söyledi.

Bebeklik döneminden itibaren çocuklarda da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi Bruksizm (diş sıkma) görüldüğünü aktaran Dt. Kardelen Beşkardeş, bu durumun çocukların dişlerinde aşınma ve yeme bozukluğuna yol açtığını belirtti.

Dt. Kardelen Beşkardeş, okulda başarılı olma konusunda duyulan endişenin de diş sıkma ve gıcırdatmanın bir nedeni olduğunu ve solunum problemleri, uykusuzluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, reflü ve çapraşık dişlerin de bu sorunu tetiklediğini aktardı.

İlk muayene temizlik gibi kolay bir işlem olmalı

Ebeveynlerin farkında olmadan çocukların diş hekimi korkusu yaşamasına neden olduğunu da aktaran Dt. Kardelen Beşkardeş, bu korkunun tetiklenmemesi için ailelerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı;

1-Erken yaşta düzenli diş hekimi kontrollerine alıştırmak, diş hekimi korkusunu önler.

2-İlk ziyaretin sadece muayene veya temizlik gibi kolay işlem içermesi, eğlenceli ve güven verici bir deneyim sağlar.

3-Diş hekimi ziyaretleri öncesinde çocukları bilgilendirmek ve hazırlamak, bilinmezlik korkusunu azaltır. Bu noktada ebeveynlerin olumlu bir dil kullanmaları, korku verici kelimelerden kaçınmaları, sakin ve destekleyici bir tavır sergilemeleri önemli.

4-Ebeveynler kendi deneyimlerinden kaynaklı endişeleri çocuklara aktarmamalı.

5-Çocukların, doktor aletlerine benzer oyuncaklar ve peluş hayvanlar ile diş hekimi oyunları oynamaları, diş muayenesine dair bilgi edinmelerini sağlarken, korkularını da yatıştırır.

6-Muayene sonrasında hoşlarına gidecek etkinliklerin planlanması motive olmalarını sağlar.