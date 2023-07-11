Başarılı sporcuları ödüllendirdi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, taekwondo branşında çeşitli yarışmalarda önemli dereceler elde etmiş başarılı sporcuları makamında ağırladı.

Başkan Bakkalcıoğlu Türkiye Şampiyonu ve Dünya 5’inci olan Alper Tuncay, Türkiye Şampiyonu Altuğ Gesge, Türkiye Şampiyonu ve Dünya Başkanlık Kupası ikincisi Neslişah Ençok ve Antrenörleri Gökalp Yıldız ile bir araya geldi. Sporcularla görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu antrenörlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerin elde ettiği başarılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bakkalcıoğlu, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda başarılı sporculara çeyrek altın hediye ederek ödüllendirdi.