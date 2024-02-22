BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat'ta

Trendyol Sanat, bu ay BASE iş birliğiyle farklı disiplinlerden 7 genç ve yetenekli sanatçının işlerini BASELECTED seçkisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sanatseverler, geleneksel Türk sanatlarından heykele uzanan geniş yelpazede özgün ve ilham veren işleri Trendyol Sanat üzerinden kolaylıkla satın alabilecekler.

E-ticaret platformu Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat üzerinden geniş kitleleri sanatla buluşturmak amacıyla farklı iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Profesyonel sanat hayatına adım atan genç sanatçılara verdiği destekle Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutan BASE iş birliği sayesinde, Trendyol Sanat’ta satışa sunulan seçkilere bir yenisi daha eklendi: BASELECTED.

Yapılan açıklamaya göre BASELECTED, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE’in ilk 7 edisyonunda yer almış 7 sanatçının güncel üretimlerinden bir seçki sunuyor. Bu seçki, aynı zamanda sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim arzusunun bir göstergesi. Platform, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca, Funda Yalçın , Meslina Tut , Mustafa Mutlu , Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan oluşturan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

BASELECTED Trendyol Sanat seçkisine trendyol.com/sr?fl=baselected adresinden ulaşıldığı belirtildi.