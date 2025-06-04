Başhekim Seylan'dan Sağlık Çalışanlarına Bayram Ziyareti

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Akif Seylan, Kurban Bayramı öncesinde hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenledi. Sağlık camiasının özverili çalışmalarına vurgu yapan Seylan, tüm personelin ve ailelerinin bayramını kutladı.

“Fedakârlıklarınız takdire şayan”

Hastane bünyesinde görev yapan sağlık emekçileriyle bayram öncesi bir araya gelen Başhekim Seylan, yoğun iş temposuna rağmen görevini büyük bir özveriyle sürdüren çalışanlara teşekkür etti. Buluşmada konuşan Seylan, şu ifadelere yer verdi:

“Bu anlamlı gün öncesinde, hastanemizde birlikte görev yaptığımız kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve değerli ailelerinin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket içinde geçirecekleri nice bayramlar diliyorum.”

Karşılıklı iyi dileklerle son buldu

Bayramlaşma programı, hastane personelinin Başhekim Seylan’a teşekkürleri ve karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi. Etkinlik, kurum içi dayanışmayı pekiştirirken sağlık çalışanlarına moral verdi.

