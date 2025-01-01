Başhekim Seylan'dan Yeni Yıl Mesajı

Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Akif Seylan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, 2025 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Seylan, yeni yıl kutlamasını şu ifadelerle iletti:

“2025 yılının ülkemize ve dünyaya başta sağlığın hâkim olduğu, barış, huzur ve mutluluk dolu bir yıl temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”