Başhekimden Küçükyılmaz'dan, Fincancı'ya kınama

SAKARYA (İHA) – Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Ünal Küçükyılmaz, ‘Terör örgütü propagandası’ suçundan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı kınadı.

İstanbul Kadıköy’deki evinde gözaltına alınan ve ‘terör örgütü propagandası’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepkiler büyüyor. Bu çerçevede Hendek Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Ünal Küçükyılmaz’da sosyal medya hesabından Fincancı’yı kınadı. Küçükyılmaz, “Biz Hendek Devlet Hastanesi hekimleri olarak Şebnem Korur Fincancı’yı kınıyoruz ve böyle birinin de doktorları temsil edemeyeceğini düşünüyoruz. Türk Tabipler Birliği Başkanının görevi terör örgütlerinin çıkarlarını gözetecek şekilde hareket etmek değildir. Türk Tabipleri Birliği Başkanının görevi, Türk tabiplerinin çıkarlarını ve vatandaşlarının sağlığını koruyacak şekilde devletine ve milletine yönelik sorumlu davranmaktır. Bir kişinin PKK’nın yayın organında demeç vermesinin yanlış olması bir tarafa dursun bunun üstüne bir de Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Mehmetçik’e iftira atması söz konusu bile olmamalıyken Türk tabiplerini temsil etme makamında bulunan birinin böyle bir şeye cüret ve cesaret etmesi akıl dışıdır. Bizler devlet hastanelerinde milletimize sağlık hizmeti sunan hekimler olarak 14 Mart ruhunu dahi bilmeyen veya hatırlayamayan Şebnem Korur Fincancı’nın Türk tabiplerini temsil edemeyeceğini düşünüyoruz, ülkemize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine uluslararası düzeyde iftira ve karalama teşebbüsünde bulunan bu kişiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin gerekeni yapacağına inancımız sonsuzdur” ifadelerini kullandı.