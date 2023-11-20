Başı boş atlar tehlike saçıyor

Bursa'da ana yol üzerindeki refüjde kalan başı boş atlar ne yapacağını şaşırdı. Araçların önüne inen atlar, korkunca yine yukarı çıktı.

Başı boş atlar tehlike saçıyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da ana yol üzerindeki refüjde kalan başı boş atlar ne yapacağını şaşırdı. Araçların önüne inen atlar, korkunca yine yukarı çıktı.

Bugüne kadar bir çok trafik kazasına sebep olan başı boş atlar, hala cadde ve sokaklarda görülmeye devam ediyor. Trafiğin en yoğun olduğu merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde kameraya yansıyan görüntüler, yürekleri ağza getirdi. Sabah erken saatlerde refüjdeki yeşillik için yolun ortasına gelen 2 at, ilerleyen saatlerde trafik yoğunlaşınca ne yapacağını şaşırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bazen yola inen atlar, araçların geldiğin görünce yine refüje çıkmak zorunda kaldı. Bu durumun sıklıkla yaşandığını belirten şoförler ise, at sahiplerinin ve belediyenin de buna bir çözüm bulmasın istedi.