Başıboş köpekler mahalle sakinlerini perişan etti

Başkent’te sürü halinde yaşayan saldırgan köpekler mahalleliye zor anlar yaşatıyor. Birçok mahalle sakinini ısıran köpekler hakkında vatandaşlar çözüm bekliyor.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi TOKİ Konutlarında yaşayan vatandaşlar, başıboş köpeklerin saldırılarından dolayı zor anlar yaşıyor. Mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeklerin sokakta yürüyen vatandaşlara ve parkta oyun oynayan çocuklara saldırdığı görülürken, mahalle sakinlerinin köpek saldırılarından kurtulmak için kaçtıkları anlar da görüntülendi. Köpek saldırılarından muzdarip olan mahalle sakinleri ise yetkilerin duruma bir çözüm bulmasını bekliyor. Mahalle sakinleri ise yaşadıkları sıkıntıları İHA muhabirine anlattı.

“Köpekler eşime de saldırdı, bu nedenden dolayı ameliyat geçirdi”

Köpeklerin herkes tarafından sevildiğini fakat köpek saldırılarıyla ilgili çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Derya Küçükduran, “Hayvanları, köpekleri herkes seviyor, biz de çok seviyoruz fakat saldıran köpeklerle ilgili çözüm bulunmasının istiyoruz. Yaklarda da okul var ve çocuklar okula güvenli bir şekilde gidip gelemiyorlar. Birkaç kere de köpek saldırısı oldu. İmza da topladık, CİMER’e de şikayet ettik, durumu bildirdik. Belediye kanunlara göre elinden geleni yapıyor ama köpek saldırıları durmuyor gene de. Bu konuda ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Çocukların dışarda oyun oynamaları, okula gidip gelmeleri sorun oluyor. Biz bu konunun çözümünü istiyoruz. Köpekler eşime de saldırdı, bu nedenden dolayı ameliyat geçirdi. Onun dışında birkaç kadın arkadaşımıza köpekler saldırıp ısırdı” ifadelerine yer verdi.

“Çok fazla köpeğin varlığından mustaribiz”

Emine Ağan, köpeklerin sayılarından dolayı rahatsız olduklarını söyleyerek, “Çok fazla köpeğin varlığından muzdaribiz. Birçok yere de şikayet ettik ama herhangi bir sonuç alamadık. Belediyenin toplama araçları geliyor, bir şekilde görevlerini yapıyorlar ama hayvan severler tarafından bu köpekler tekrar indirilip sokağa salınıyorlar. Köpekler yüzünden artık oturup çocuklarımız sağ salim evlerine gelecekler mi diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuğum psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadı”

İbrahim Kosmana ise çocuğunun da köpekler tarafından ısırıldığını söyleyerek, “Biz de buradaki çoğu vatandaş gibi fazla sayıdaki köpeğin varlığından şikayetçiyiz. Benim çocuğumu da bir köpek ısırdı. Halen kalçasında izi var. Çocuğum psikolojik olarak çok sıkıntı yaşadı. Bu konuyla alakalı psikoloğa gittik. Şurası bizim okul yolumuz ve bu 500 metrelik yolda en az 30 köpek var. Ne eşim ne de komşular çocuklarını okula götürüp getirebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.