Başıboş köpekler şehrin merkezindeki çiftliğe saldırdı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpekleri bir çiftliğe girerek koyunları telef etti.

Yenişehir şehir merkezinde bulunan koyun çiftliğine giren köpekler koyunları telef ederken, vatandaşlar ve hayvanseverler bu duruma isyan ederek yetkilileri göreve davet etti. Hayvan üreticisi Kemal Çığırdan, “Bu son zamanlarda Yenişehir’de başıboş gezen sokak köpekleri özenerek aldığımız koyunlarımıza saldırdı. Sokak köpekleri tel örgülerle çevrili alana girerek koyunlarımızı parçaladı. Sokağa vatandaşlar tarafından atılan köpekler toprağı kazarak tel örgüden içeri girmiş. Damızlık olarak aldığımız zor bulunan 6 texel koyunumuzdan 4 tanesini telef etmişler” diye konuştu.

Hayvanseverlere seslenen Çığırdan, “Birçok ülke dolaştım. Yurt dışında böyle sokaklarda başıboş gezen hayvan göremezsiniz. Barınaklar vardır. Yıl 2023 hala insanlar kuduz oluyor. Neden bu sokak hayvanlarından kaynaklanıyor. Bu hayvanları alıyorsunuz sonra bıkınca sokağa atıyorsunuz. Bu hayvanlar sizin çocuğunuzu da saldırabilir. Böyle hayvan savunuculuğu olmaz. Yetkililere de sesleniyorum. Bu işlere kesin çözüm bulun” dedi.