Başıboş köpeklerin saldırdığı vatandaşın yaşadığı dehşet kamerada

Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan şahsın yaşadığı dehşet anları kameralara yansıdı.

Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İzcibaşı Sokak’ta yolda yürüyen Emrah Karabulut’a başıboş köpekler saldırdı. Karabulut, sokağın karşı tarafından gelen yaklaşık 8 köpeğin arasında kaldı. Arkasından gelen bir köpek tarafından kalçasından ısırılan Karabulut’un yaşadığı dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emrah Karabulut’un ablası Ebru Alkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada evlerinin yanında bir dağ olduğunu ve köpeklerin burada sürü halinde yaşadığını belirterek, “Köpekler iki gün önce kardeşime saldırdılar ve birçok köpeğin kulağında da küpe yoktu. Belediyeyi aradık, birkaç köpeği toplamışlar. Ama diğerleri hala sokaklarda. Bu köpek sorunu için bir çözüm üretilmesini istiyorum. Sabahları çocuklarımı okula götürüyorum. Okul yolunda köpekler çocuklarıma saldırmaya çalıştılar. Çocuklarımdan biri evin arkasına saklanmaya, diğeri de binaya girmeye çalıştı. Biz koştukça köpekler de peşimizden koştu. Elimize taş aldık ama binamıza iki adım kalmasına rağmen biz binamıza giremiyoruz köpeklerin yüzünden. Aynı şekilde kardeşimi de ısırdıkları için çocuklarım çok tedirgin. Artık okulda teneffüse bile çıkmak istemiyorlar” diye konuştu.

Köpekler tarafından ısırılan kardeşinin iş görmezlik raporu aldığını anlatan Alkan, kardeşinin 1 doz kuduz aşısı yaptırdığını ve 3 doz daha yaptırması gerektiğini dile getirdi.

"Çocuklarım sabahları servise binemiyorlar"

Mahalle sakinlerinden Rahime Yakar da çocuklarının köpeklerden çok rahatsız olduğunu dile getirerek, “Çocuklarım sabahları sokağın başında servislerine binmeleri gerekiyor fakat köpeklerden korktukları için gidemiyorlar. Ben de yanlarında gitmek mecburiyetinde kalıyorum. Saldırgan olmasalar bile korkutuyorlar çocukları. Haberlerde de duyuyoruz birçok köpek saldırısını. Bunları da duyunca korkuyorlar tabii ki. Kötü bir olay yaşandıktan sonra da geri dönüşü olmuyor” ifadelerini kullandı.