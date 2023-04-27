Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sağanak yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik adeta durma noktasına geldi.

Basın Ekspres yolunda trafik durma noktasına geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da sağanak yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış ve bugün başlayan Teknofest nedeniyle trafik Basın Ekspres yolunda neredeyse durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan yağış nedeniyle İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 70 oldu.