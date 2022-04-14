Başına demir düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hastanelik oldu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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  • 14.04.2022 17:34
  • Güncelleme: 14.04.2022 17:40
Başına demir düşen işçi ağır yaralandı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hastanelik oldu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Muratlı OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; çalışırken henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başına demir düşen işçi Seçkin Ç., ağır yaralandı. Yaralı işçi önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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Yaralı işçinin kafatasında çatlak meydana gelirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, iş güvenliği konusunda ihmal olup olmadığı araştırılıyor.

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