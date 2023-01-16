Basına olumlu tutum, etkili iletişim ödülü getirdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (TREDAŞ), yerel ve ulusal basın mensuplarıyla yıl içinde sağlanan iletişim çalışmaları ve olumlu tutumu nedeniyle, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği‘nce bu yıl ikincisi düzenlenen “Tekirdağ Basın Ödülleri Töreni” Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkez’inde gerçekleşti.

Törene, TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili’nin yanı sıra, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün ile siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

2022 yılında gazeteciler tarafından yapılan haber, fotoğraf, mizanpaj ve video haber kategorilerinde ödüllerin verildiği törende, basın mensuplarıyla yıl genelinde sağladığı iletişim, katkı ve olumlu tutumu nedeniyle, TREDAŞ’a plaket takdim edildi. Plaketi TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın’ın elinden aldı.

Ödül töreni, tüm protokol ve basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.