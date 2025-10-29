Başına sopayla vurulan adam: 'Ben kafama dikiş attırtmam'

Tekirdağ Çorlu’da başına sopayla vurulması sonucu kanlar içinde kalan adam, 112 ekiplerinin müdahalesini reddederek, "Ben kafama dikiş attırtmam" dedi.

Şeyh Sinan Mahallesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde tartıştığı kişi tarafından başına sopayla vurulan B.D. kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Yaralı vatandaş, ambulans ekiplerinin hastaneye nakil talebini reddetti. Ambulans, asayiş ekipleri ve ailesinin yumuşak bir dille yaptıkları tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmeyen yaralı şahıs, "Ben kafama dikiş attırtmam, hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

B.D., ayakta yapılan müdahalenin ardından bölgeden ayrıldı.