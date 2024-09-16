Başınızda sıkışma hissi varsa dikkat: Uzmanı nedenini açıkladı

Başı sıkıştırıyor gibi hissettiren ağrılarla nasıl başa çıkılacağı hakkında Nöroloji Uzmanı Dr. Selma Akkaya Arı, önemli bilgiler paylaştı. Gerilim tipi baş ağrıları adı verilen ağrıların ense ve başın arka kısmından başlayarak tüm başa yayılan, sıkıştırıcı ve baskı hissi oluşturan bir ağrı tipi olduğunu belirten Arı, “Bu tür ağrılar genellikle stres, uykusuzluk, kas gerginliği ve kötü duruş gibi faktörlerden kaynaklanır. Bazı hastalar, başlarında bir bant varmış gibi bir sıkışma hissedebilirler” ifadelerini kullandı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Selma Akkaya Arı, gerilim tipi baş ağrılarıyla ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Modern yaşamın getirdiği stres ve yoğun çalışma temposunun baş ağrılarının en yaygın nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Arı, gerilim tipi baş ağrılarının, ense ve başın arka kısmından başlayarak tüm başa yayılan, sıkıştırıcı ve baskı hissi oluşturan bir ağrı tipi olduğunu belirtti. “Bu tür ağrılar genellikle stres, uykusuzluk, kas gerginliği ve kötü duruş gibi faktörlerden kaynaklanır” diyen Arı, “Gerilim tipi baş ağrıları genellikle hafif veya orta şiddette olur ve migren gibi baş ağrılarına kıyasla bulantı veya kusma gibi şikayetler nadiren görülür. Ağrıların süresi birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir. Bazı hastalar, başlarında bir bant varmış gibi bir sıkışma hissedebilirler” dedi.

“Ergonomik bir oturma düzeni oluşturmak önemlidir”

Gerilim tipi baş ağrılarını önlemenin ve tedavi etmenin mümkün olduğunu belirten Arı, “Özellikle bilgisayar başında uzun süre çalışanlar için ergonomik bir oturma düzeni oluşturmak önemlidir. Kaliteli ve yeterli uyku, baş ağrılarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Baş ve boyun bölgesine uygulanacak sıcak veya soğuk kompres, kasları gevşeterek ağrıyı hafifletebilir” diye konuştu.

“Gereksiz ilaç kullanımından kaçının”

“Özellikle baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma veya görme bozuklukları gibi belirtiler varsa, bu durum ciddiye alınmalı” diye uyaran Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Selma Akkaya Arı, gereksiz ilaç kullanımından ise kaçınılması gerektiğini belirtti. Arı, “Uzun süreli ve şiddetli baş ağrılarının farklı hastalıkların belirtisi olabilir ve mutlaka uzman görüşü alınması gereklidir” ifadelerini kullandı.