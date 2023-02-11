Başiskele Belediyesi, depremin vurduğu Hatay’a tam donanımlı konteyner mutfak kuracak.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım götüren Başiskele Belediyesi, Hatay’a mobil aşevi kuracak. Başiskele Belediyesi’ne bağışlanan kuru bakliyat ve gıda malzemeleri, vatandaşlar ve belediye personellerinin el birliğiyle tıra yüklendikten sonra, Antakya’ya doğru yola çıktı. Başiskele Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi personellerinin yemekleri yapacağı tam donanımlı konteyner mutfakta günde bin kişinin sıcak yemek ihtiyacı karşılanacak.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, tam donanımlı konteyner mutfağın yapımında emeği olanlara teşekkür etti.