Başiskele Belediyesi kendi elektriğini üretti

Başiskele Belediyesi, Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi ile kendi elektriğini üreterek, enerji tasarrufu sağlamaya başladı.

Başiskele Belediyesi’nin Ovacık Mahallesi’ndeki Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yerleşkesindeki hizmet binalarının çatılarına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile elektrik üretimine başlandı. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, hizmet binalarının çatılarına yerleştirilen güneş panelleriyle elektik enerjisine dönüştürülüyor. Kendi elektrik ihtiyacını GES Projesi ile üretecek olan Başiskele Belediyesi, yılda 200.000 kwh elektrik üreterek yaklaşık 1 milyon TL’lik tasarruf sağlayacak.

"Teknik kampüs dediğimiz alanın elektriğini yaklaşık 10 gündür karşılıyoruz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, GES Projesi ile üretilen ilk elektriğin kullanıma başlandığını açıkladı. Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak kendi tükettiğimiz elektrik enerjisini kendi kaynaklarımızla, güneş enerjisi santralleriyle karşılamak ve milli ekonomiye bir katkı sağlamak istedik. Buradaki rakamlar belki çok büyük değil ama çok anlamlı. Milli ekonomiye katkı sağlama konusunda bizim de bir katkımızın olması açısından çok önemli gördüğümüz örnek proje. Şu anda Başiskele Belediyemizin Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binalarımızın olduğu, bizim teknik kampüs dediğimiz alanın elektriğini yaklaşık 10 gündür karşılıyoruz. Tam hazırlıkları bittiğinde de bu üretilen elektriğin fazlasını çok yakında şebeke sistemine aktarıp, şebekeden de bizim diğer birimlerde tükettiğimiz elektrik enerjisine karşılık olarak alacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, mühendislerden oluşan ekibimize, çalışanlara ve yapan firmaya çok teşekkür ediyorum" dedi.