Başiskele Belediyesi'nden aile pikniği

Başiskele Belediyesi bünyesinde görev yapan çalışanlar, aileleriyle birlikte piknik organizasyonunda bir araya geldi.

Adagöl Mesire Alanı’nda düzenlenen pikniğe yoğun katılım oldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşi ve çocuklarıyla birlikte pikniğe katılarak, çalışma arkadaşları ve aileleriyle bir araya geldi.

Başiskele’de birlik içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Özlü, "Biz Başiskele’mizde kocaman güzel bir aileyiz. Bu ailenin fertleri olarak güçlü bir gönül bağımız var. Birbirimize hem el ele hem de gönül gönüle kenetlendik. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hizmet yolunda, Türkiye Yüzyılı’nda, daha fazla aşk ve heyecanla, halkımızın bize vermiş olduğu yetkiyi kullanarak çalışmalarımızı artırıp hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. ’Tek taştan duvar olmaz’ düşüncesiyle, hep birlikte daha güzel işlerle, daha güzel ve kale gibi güçlü bir Başiskele inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Piknik organizasyonunda çocuklar, şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi, düzenlenen yarışmalara katılarak hem gülümsediler hem de çeşit çeşit hediyeler kazandılar.

Bol bol hediyelerin dağıtıldığı organizasyonda çekiliş heyecanı da yaşandı. Sahnede yapılan çekilişte yine başrolde çocuklar vardı. Minik ellerin yaptığı kura çekiminde personellerin onlarcası sürpriz hediyeler kazandılar.

Çocuklara yönelik etkinlik ile başlayan piknik programında büyükler de müzik şöleniyle eğlendi. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri Bukte Saatcı, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türküler ve şarkılarla coşan katılımcılar daha sonra Karadeniz müziğinin esintisine kendilerini kaptırdı. Kemençe performansları ile Batuhan ile Oğuzhan da Karadeniz müziği rüzgarları estirdi. Sahne önünde büyük bir halka kuran katılımcılar el ele omuz omuza horon oynadı.