Başiskele Belediyespor, Hereke Yıldız Spor'u konuk edecek
Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Başiskele Belediyespor, kendi sahasında yarın KB Hereke Yıldız Spor'a karşı mücadele verecek.
Kocaeli Süper Amatör Ligi B Grubu’nda mücadele eden Başiskele Belediyespor, kendi sahasında yarın KB Hereke Yıldız Spor’a karşı mücadele verecek.
Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı’nda yarın saat 17.00’de başlayacak müsabakada Başiskele Belediyespor ile KB Hereke Yıldız Spor kozlarını paylaşacak. 17 puanla 9. sırada yer alan Başiskele Belediyespor, bu kritik sınavı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Taraftarlara seslenen Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay, maçta takımlarını yalnız bırakmamalarını, futbolcuları desteklene çağrısında bulundu.