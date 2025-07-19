Başiskele Çocuk Üniversitesi'nden LGS şampiyonluğuna

Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisi Ömer Kutay Kebeci, LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen, özel yetenekli öğrencilere ücretsiz olarak eğitim, rehberlik ve akademik danışmanlık hizmeti veren Başiskele Çocuk Üniversitesi, meyvelerini toplamaya devam ediyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencisi Ömer Kutay Kebeci, LGS’den 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Kebeci, mezun olduğu Başiskele Çocuk Üniversitesi’ni dün ailesiyle birlikte ziyaret ederek sevincini öğretmenleriyle paylaştı. Kebeci, başarısında planlı ve programlı çalışmanın yanı sıra son 4 yıllık süreçte çocuk üniversitesindeki aldığı eğitimlerin de kendisine çok büyük fayda sağladığını vurgulayarak öğretmenlerine ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye teşekkürlerini iletti.