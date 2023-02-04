Başiskele'de 130 personel karla mücadelede görev alacak

Başiskele Belediyesi, önümüzdeki günlerde kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışı öncesi 130 personelini hazır hale getirdi.

Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonundan itibaren ülkenin soğuk ve yağışlı havaya gireceği uyarısının ardından yeniden teyakkuza geçti. Başiskele’de araç ve yaya trafiğinin kar yağışı yüzünden olumsuz etkilenmemesi için ekipler, ilçenin 37 mahallesinde gece gündüz demeden karla mücadele edecek. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılı karla mücadele programı dolayısıyla 12 JCB kepçe, 9 tuz atma kamyonu, 4 greyder, 2 loder, 2 kar küreme bıçaklı kamyon, 2 ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede mücadele edecek. İlçenin belirli noktalarında kurulan karla mücadele istasyonlarında toplam bin 500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi.