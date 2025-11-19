Başiskele'de 1608 öğrenciye LGS soru bankası desteği

Başiskele Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan ilçe genelindeki 8. sınıf öğrencilerine soru bankası seti hediye etti.

Eğitime destek çalışmaları kapsamında bu yıl da devam eden programla, ilçe genelinde 8. sınıfa giden toplam 1608 öğrenciye LGS Soru Bankası Seti desteği sağlandı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen dağıtım törenine, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Başkan Özlü, Başiskele’de eğitim çıtasını yükseltmek için çalıştıklarını belirterek, gençlere bilimde, sanatta ve teknolojide önemli imkanlar sunan "Genc-i Âlâ Gençlik Modeli" ile onları desteklediklerini ifade etti. Özlü, "Bu ülkenin bilimini büyütecek, teknolojisini güçlendirecek, medeniyet yürüyüşüne yön verecek nesil sizlersiniz. Bugün sizlere sunduğumuz her imkan, yarın bu ülkenin gücüne güç katacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Özlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şendoğan temsili olarak öğrencilere kitap setlerini takdim etti.