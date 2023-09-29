Başiskele'de 4 sokak konfor kazandı

Başiskele’de bulunan Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 4 sokağa 1400 ton sıcak aslaft serildi.

Altyapı çalışmalarıyla tahrip olan, zamanla bozulan yolları boydan boya sıcak asfaltla kaplayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarınısürdürüyor. Vatandaşların ulaşım kalitesini daha fazla artırarak konforlu ve güvenli yollar yapan belediye ekipleri, son olarak Yeşilyurt Mahallesi’nde 4 sokağı 1400 ton sıcak asfaltla kapladı. Bölgede ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece saatlerinde yürütülen çalışmalar ile Arda Sokak, Övünç Sokak, Çayırlar Sokak ve Hazin Sokak’ın sıcak asfalt serimi tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.