Başiskele'de 7 ayda 55 bin kapı çalındı, gönül bağı kuruldu

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gönül Bağı Projesi"ne, 7 aylık sürecin ardından mola verildi. Düzenlenen değerlendirme toplantısında, 7 ayda ilçe genelinde 54 bin 566 hanenin ziyaret edildiği belirtildi.

Başiskele Sahili’ndeki bir restoranda düzenlenen değerlendirme toplantısına, Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. İlk olarak toplantıda Gönül Bağı Projesi’ni anlatan belgesel izlendi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaz kış, sıcak soğuk demeden mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Projenin amacından ve hedefinden bahseden Başkan Özlü, Gönül Bağı ile Türkiye’ye örnek olduklarını söyleyerek, "Bu projemiz ile çok olumlu ve güzel geri dönüşler aldık. Türkiye’ye örnek ve öncü olan bir projeye imza attık. Diğer belediyeler de bu projeyi kendi ilçelerinde hayata geçirmek istiyorlar. Gönül Bağı projemizle, komşularımızla iletişimimizi güçlendirdik, onların ilçemizle ilgili görüş ve beklentilerini dinleyerek ortak akıl ile hareket ettik. Vatandaşlarımızın birçok istek ve taleplerini yerine getirdik. Bu sürecin en değerli kazanımlarından biri de belediye personelimizin elde ettiği deneyimler ve kazanımlar oldu. Başiskeleli vatandaşlarımız ile ekip arkadaşlarım arasında kurulan bu iletişim modeli ile gönül bağlarımız daha da güçlendi. Kurum kültürümüze uygun, kurum aidiyeti artan sizlerin işlerinizi daha güzel yaptığınıza şahit oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Program sonunda Başkan Yasin Özlü, Gönül Bağı Gönüllüsü ekibe plaket takdim etti.

7 ayda 55 bin kapıyı çaldılar

Tamamen belediye personellerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, ilçenin 37 mahallesinde sokak sokak, kapı kapı gezerek Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün selamlarını vatandaşlara iletirken, çeşitli anket ve verilerle kentte daha güzel işler yapılmasına vesile oldu.

Gönül Bağı Projesi kapsamında sokak sokak, hane hane dolaşan ekipler, ilçe genelinde 54 bin 566 kapıyı çaldı. Bu görüşmelerde vatandaşlara anket yapılırken, talep ve şikayetler de çözüme kavuşturuldu. Gönül Bağı ekipleri 7 aylık süreçte Başiskele’deki hane sayısının yaklaşık yüzde 63’üne ulaşarak başarılı bir çalışma gerçekleştirdi.

Gönül Bağı ekipleri, ilçede gönül bağlarını güçlendirecek çalışmalarına eylül ayından itibaren devam edecek.