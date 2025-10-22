Başiskele'de alışverişin kuralları değişiyor: 'Ticaret hayatı canlanacak'

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ilçe sakinlerine çeşitli alanlarda indirim ve fırsatlar sunacak "Başiskele Kart" projesi hayata geçirildi. Kart sahipleri; eğitimden sağlığa, gıdadan giyime birçok sektörde indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Halkımız kazanacak, hepimiz kazanacağız. Başiskele Kart ile ticaret hayatını canlandıracağız" dedi.

Başiskele Belediyesi, "sosyal belediyecilik" kapsamında hazırladığı Başiskele Kart Projesi’ni vatandaşların kullanımına sunuyor. Tanıtım programında konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Başiskele’nin bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Özlü, "Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Hepimizin bir memleketi olabilir ama biz Başiskele’de yaşıyoruz ve vatandaşların bu ilçede kendini ait hissetmesi için farklı çalışmalar sürdürüyoruz. Başiskele Kart sadece indirim kartı değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmayla vatandaşlarımızın hukukunu geliştirecek" dedi.

"Öncü belediyelerden biriyiz"

Başkan Özlü, Başiskele’de yaşamanın birçok ayrıcalık sunduğuna dikkati çekerek, "Başiskele’de yaşamak bana göre bir ayrıcalık. Bu kente yaşamanın bir ayrıcalığı olsun istedik. Vatandaşlarımızla esnafımızın arasında bir köprü oluşturmak istedik, Başiskele’nin ticaretini ekonomisini ekosistemini oluşturmak istedik. Bu anlamda yerel ekonomimizi daha da güçlendirmek istedik. Dijitalleşen dünyanın farkındayız. Dijital belediyecilikte Kocaeli ve Türkiye’de öncü belediyelerden bir tanesiyiz. Ruhsat süreçlerini belediyeye gelmeden tamamlayabilen çok az belediyeden biriyiz" diye konuştu.

"Hizmet etmekten çok büyük keyif alıyoruz"

Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Basit bir anlamda bakıldığında çöp, yolu çok iyi yapmalıyız çünkü en önemli işimiz bu. Bir öğrencimize okulda, ’Belediye başkanı ne yapar?’ diye sordum, ’Çöpleri toplar’ yanıtını verdi. Cumhurbaşkanımızın İBB başkanı olmasıyla birlikte belediyecilik farklı bir alana evrildi. İnsana dokunan bir noktaya geldi. Toplumla ilgili ne varsa çok geniş bir yelpazeye eriştik. Onlarca hizmet ediyoruz, hizmet sektöründe önemli bir kurum haline geldik. Hizmet etmekten de çok büyük keyif alıyoruz. Ben ve ekibim birlikte her gün toplantılar yapıyoruz, bir araya geliyoruz. ’Başiskele’yi geleceğe daha iyi nasıl hazırlarız?’ diye hazırlık yapıyoruz. 3-5 yıl önce bu şehirde olmayanlar bugün ekleniyor."

"Başiskele Kart ile ticaret hayatını canlandıracağız"

Başiskele Kart projesi çerçevesinde ilçedeki 50 esnaf ile sözleşme imzalandığını dile getiren Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Uygulamaya üye olduktan sonra karekodlarla alışverişler yapılabilecek, indirimlerden haberdar olunacak, kampanyalara dair bilgiler yer alacak. Esnaf kendi birbiriyle olan rekabetinin takibini kolaylaştıracak. Halkımız kazanacak, hepimiz kazanacağız. Başiskele’de oturanlar olarak alışverişlerimizi İzmit’te yapardık fakat bugün İzmit’e gitmeden de alışveriş yapabiliyoruz. Başiskele Kart ile ticaret hayatını canlandıracağız. Başiskele’de yaşamanın ayrıcalıklarını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği olan tüm arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başiskele Kart nedir

Başiskele Kart, eğitimden sağlığa, gıdadan giyime birçok alanda anlaşmalı kurumlarda avantajlar ve indirimler sağlayacak. Kart sahipleri; giyim, gıda, yeme–içme, sağlık, spor, kozmetik–kişisel bakım, optik, ev–yaşam, mobilya, kırtasiye–ofis, otel–konaklama, eğlence, elektrik–elektronik ve oto–yapı market gibi birçok sektörde indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek. Başiskele Kart, fiziki kart olarak kullanımının yanı sıra dijital kart özelliğiyle de mobil uygulaması üzerinden de kullanılabilecek.