Başiskele'de bahar hazırlıkları erken başladı

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, bahçeler, mesire alanları ve yeşil alanlarda bahar hazırlıklarına erkenden başladı.

Vatandaşların daha sağlıklı ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak, doğayı ve yeşil alanları korumak, Başiskele’yi daha estetik görünüme kavuşturmak amacıyla Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce çalışmalar aralıksız sürüyor. Başiskele’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bahar ayları gelmeden yeşeren bitkilerin bakımlarına erkenden başladı. Ekipler, Başiskele’nin her mahallesindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda mıntıka temizliği başta olmak üzere çim biçme, yabani ot temizleme, ağaçlarda budama, formlama ve peyzaj işleri gibi çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.