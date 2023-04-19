Başiskele'de bayram temizliği

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Başiskele Belediyesi, ilçenin dört bir köşesini dip bucak temizlemek için çalışmalara başladı.

Kent genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak yıl boyunca sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı bayram temizliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, ana arterler, bulvarlar, cadde ve sokaklar, cami avluları, park ve bahçeler, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanları temizlenmeye başlandı. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla şehitlik ve mezarlıklar da bayrama hazırlanıyor.