Başiskele'de bilim ve teknoloji üssü inşa ediliyor

Başiskele Belediyesi, çocuklar ve gençler için hayata geçirdiği Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Genc-i Âlâ Gençlik Modeli ile çocuklar ve gençlere bilimden sanata, spordan teknolojiye çeşitli anlarda destek sağlayan Başiskele Belediyesi, Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri’nde de inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde yaklaşık 7 bin 500 metrekare alanda yapılan bilim parkı, 420 metrekarelik alanda bilim ve teknoloji dalında deneyim alanları, çalışma atölyesi ve planetaryum yer alacak. 125 metrekare alana İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve yaklaşık 110 metrekare kapalı alana ise velilerin zaman geçirebilecekleri bekleme alanı inşa edilecek. Ayrıca meydan, etkinlik alanı ve çeşitli açık alan parkur ve parkları, ıslak hacimler, mescit ve bebek bakım odası da proje içerisinde yer alacak. Bilim ve teknoloji alanında birçok deneyimin yaşanacağı Bilim Parkı-İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri Projesi, tamamlandığında Başiskele’nin âlâ çocukları ve gençleri çağın şartlarına uygun yetişerek geleceğin bilim insanı olma yolunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirebilecek.