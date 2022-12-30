Başiskele'de bu yıl 942 çift dünya evine girdi

Başiskele’de 2022 yılında toplam 942 çift dünya evine girdi.

Kocaeli’nin en fazla nüfus artış hızına sahip ilçesi olarak her geçen gün büyüyen Başiskele’de yılın son nikahı dün Başiskele Düğün Salonu’nda kıyıldı. Ömür boyu mutluluğa ’Evet’ diyen çiftlerinin nikahları, şahitlerin ve akrabalarının huzurunda gerçekleştirildi. Nikah memuru tarafından kıyılan nikah sonrası genç çiftlere Türk bayrağı ve hediyeler takdim edildi. 2022 yılında Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi’ne başvuran toplam 942 çift dünya evine girmiş oldu.