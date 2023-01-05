Başiskele'de çocuklara mont yardımı

Başiskele Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarına kışlık mont yardımı yapıyor.

Başiskele Belediyesi, hayırseverlerle yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü kuruyor. Bu çerçevede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde çocuklar için kışlık mont kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya çok sayıda hayırsever vatandaş katıldı. Alınan montlar, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Aynı zamanda, yardımsever vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri, kullanılabilir mobilyaları ve beyaz eşyaları da Hayır Çarşısında toplanarak, ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi Dumlupınar Caddesi’nde hizmet veriyor.