Başiskele'de çocuklara özel projede çalışmalar ilerliyor

Başiskele’de çocuklara yönelik en özel projelerinden biri olan Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi projesinde çalışmalar hızla ilerliyor.

Başiskele Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda temeli atılan merkezin inşaatı planlandığı şekilde yükseliyor. Son olarak projenin son kat tabliye döşeme betonunu atıldı. Ekipler, projenin öngörülen sürede tamamlanabilmesi için yoğun tempoda çalışıyor.

Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak merkez, iki katlı olarak inşa ediliyor. Çocuk kütüphanesi, yüzlerce farklı kategoride on binlerce çocuk kitabı ile gelecek nesillere güvenli bir çalışma ortamı sunacak. Bunun yanında Oyuncak Müzesi ile geçmişten günümüze uzanan nostaljik koleksiyonlar sergilenecek, Etüt Merkezleri ve atölyeler ile çocuklar ders çalışabilecek ve farklı branşlarda eğitimler alabilecek, 100 kişilik söyleşi salonu ile kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılacak.

Mescit, idari ofisler, kafe ve avluda yer alacak etkinlik alanlarıyla da proje, sadece çocuklara değil ailelere de hizmet verecek.