Başiskele'de doğaya saygılı işler

Kocaeli’nin doğal millet bahçesi olma özelliğini taşıyan ilçesi Başiskele’de geleceğe nefes olacak yatırımlar hayata geçiriliyor.

Başiskele’de doğaya saygılı insan odaklı hizmetler ve yatırımlar, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde yaklaşık 4,5 yılda büyük hız kazandı. Doğal millet bahçesi özelliği taşıyan Başiskele’de yer alan vadiler başta olmak üzere birçok yeşil alan vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği, nefes alabileceği sosyal alanlar haline getirilirken sıfır atık çalışmaları, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışmaları, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda yeni projeler tek tek hayata geçirildi.

Bu çerçevede, dönem boyunca 15 bin 738 metrekare çevre düzenlemesi yapan Başiskele Belediyesi, kentin dört bir köşesine 11 bin 697 fidan dikerek hem kentin yeşiline yeşil kattı hem de geleceğe nefes oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Emine Erdoğan önderliğinde hayata geçirilen sıfır atık seferberliğine de destek veren Başiskele Belediyesi, ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık piller geri dönüşüme kazandırıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Yerleşkesinde yapılan 1. Sınıf Atık Getirme İstasyonu geri dönüşüme büyük katkı sunuyor. Başiskele’nin her bir noktasından toplanan ambalaj atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar ve atık piller 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşüme kazandırılıyor. Ayrıca bugüne kadar kentin 7 farklı noktasına yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezi atıkların yerinde ayrıştırılmasını ve vatandaşların da geri dönüşüme katkı sunmasını sağladı.

Sıfır atık seferberliğine, çevrenin temizliğine ve kaynakların verimli kullanılmasına büyük katkı sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu, temizlik hizmetlerine yüzde 40’a varan zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Ovacık Mahallesi’ndeki Fen İşleri ve Temizlik İşleri Yerleşkesinde yer alan istasyon sağladığı tasarrufun yanı sıra hizmet kalitesini ve verimliliğini de artırıyor. Ayrıca doğal kaynak tüketiminde karbon ayak izinin azalmasına da katkı sunuyor.

Daha temiz ve daha güzel Başiskele için kentin dört bir köşesinde muhtelif yerlere yerleştirilen 8742 çöp konteynerleri çeşitli nedenlerle zamanla eskiyen, yıpranan ve paslanan çöp ve geri dönüşüm konteynerlerinin bakım, onarım ve boyama işlemlerini yerinde yaparak hem çevre ve görüntü kirliliğini engelliyor hem de belediyede büyük tasarruf sağlanıyor.

Kendi enerjisini üretiyor

Başiskele Belediyesi, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yerleşkesindeki hizmet binalarının ve belediye ana hizmet binasının çatısına Güneş Enerji Sistemi (GES) kurdu. Fosil yakıtların oluşturduğu çevre tehditlerini azaltmak, temiz enerji kullanmak, temiz enerjiyi yaygınlaştırmak için kurulan GES panelleri ile kendi elektrik enerjisini üreten Başiskele Belediyesi, çevre duyarlılığı ve model olmanın yanı sıra yılda 1.200.000 TL’yi aşkın tasarruf sağlıyor. Elde edilen tasarruf Başiskele’ye yapılacak yatırımlara dönüşerek kentin kalkınmasına büyük katkı sunuyor. Ayrıca GES ile karbon salınımı engellenerek kentin doğası korunuyor, gelecek nesillere de daha sağlıklı ve huzurlu bir Başiskele’yi miras bırakıyor.

Türkiye’de bir ilk

Başiskele Belediyesi, sıfır atık farkındalığını oluşturmak amacıyla Türkiye’nin ilk sıfır atık parkını ilçeye kazandırdı. Yeşilkent Mahallesi’nde 2 bin 900 metrekare alan üzerine kurulan park, her biri altıgen şeklinde 7 bölümden oluşuyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü akademisyenlerinin danışmanlığı ve çok sayıda paydaşın katkısıyla hayat bulan sıfır atık parkı, hem sosyal donatı hem de geri dönüşüm bilincini geliştiren bir merkez olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Başiskele’de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak ve sıfır atık seferberliğine destek vermek üzere fosil kaynaklardan üretilen pet şişelerin düzenli ve ayrıştırılarak toplanmasına önem veren Başiskele Belediyesi, bu hedefle ilçenin yoğun kullanılan cadde ve meydanlarının 25 noktasına estetik görünümlü pet şişe kumbaraları yerleştirdi.

Hem çevreyi korumak hem de gelecek nesillere yatırım yapmak amacıyla Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kent Konseyi iş birliğinde EcoBaşiskele adı altında geri dönüşüm hareketi başlatıldı. İlçe geneline yayılan gönüllü bir hareket olan EcoBaşiskele kapsamında siteleri gezen belediye personelleri ve Kent Konseyi üyeleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Pilot olarak seçilen sitelerle başlayan proje geliştirilerek uygulanmaya devam ediyor.