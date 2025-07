Başiskele'de esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

TAKİP ET

Başiskele’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "85 Milyona Bayrak" çağrısı kapsamında esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye Projesi" çerçevesinde yaptığı "Her haneyi ay yıldızlı bayrağımızla donatalım" çağrısı, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde karşılık buldu. Bu kapsamda, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit ve beraberindeki heyet, ilçe esnafına yönelik bir ziyaret programı düzenledi.

Heyet, program kapsamında iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa Türk bayrağı hediye etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına desteklerini iletti.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Özlü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’85 Milyona Bayrak Çağrısı’na, Başiskele’mizden güçlü bir ses verdik. Terörsüz Türkiye idealiyle, her evde, her dükkanda, her sokakta şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için esnafımıza ay yıldızlı al bayrağımızı takdim ettik. Biz bu toprakların sevdasını aynı gökyüzüne asmış, aynı bayrağın gölgesinde büyümüş bir milletiz. Sesimiz bir, sözümüz bir: Bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek"