Başiskele'de fidanlar toprakla buluştu

Başiskele ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alana fidan dikildi.

Ağaçlandırma sahası olarak belirlenen Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 2 bin 500 metrekarelik alanda yeni fidanlar toprakla buluştu. Başiskele’nin her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bu büyüme ve gelişme karşısında kentimizin doğasını korumak ve güzelleştirmek de bizim asli görevimiz. Bizim için bir ağaç yetiştirmek, bir insan yetiştirmek kadar önemli. Nasıl geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapıyorsak aynı şekilde daha güzel bir Başiskele için, daha güzel bir gelecek için kentimizin dört bir köşesinde ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Gelecek nesillerimize nefes olacak bu çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından fidanlar dikildi.

Programa Yasin Özlü’nün yanı sıra, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.