Başiskele'de GES kapasitesi artıyor, yıllık 600 bin TL'lik tasarruf sağlanıyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji olan Güneş Enerji Sistemi (GES) Projesi yaygınlaştırılıyor. Sağlanacak tasarrufun yıllık yaklaşık 600 bin TL olması bekleniyor.

Kocaeli’de Başiskele Belediyesi “Sıfır Atık Seferberliği”nin yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında da yeni projelere imza atıyor. Başiskele Belediyesi, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’ndeki binaların üzerine yerleştirdiği GES panellerinin ardından Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın üzerine de güneş panelleri yerleştirdi. Bu yılın başından itibaren ilk kez güneş enerji sistemi ile kendi elektrik enerjisini üretmeye başlayan Başiskele Belediyesi, belediye bütçesine ciddi oranda kendi elektriğini üreterek tasarruf sağlamaya ve dolaylı olarak da ülke ekonomisine katkı sunarken karbon salınımını da engelleyerek gelecek nesillere daha sağlıklı doğa bırakıyor.

Yıllık yaklaşık 600 bin TL’lik tasarruf sağlayacak

Başiskele Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri çerçevesinde bin 840 metrekare alana sahip Ana Hizmet Binası’nın çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile yıllık 200 bin kWh enerji üreterek belediyeye yıllık yaklaşık 600 bin TL’lik tasarruf sağlayacak. Panel başına 455 watt toplamda ise 175 kWp güce sahip olacak yeni GES Projesi’yle aylık ortalama enerji, bugün yaklaşık 200 hanenin elektrik faturasına eşdeğer olacak. Ayrıca GES ile 120 adet ağaç yaşatılarak 80 ton karbon salınımı engellenerek kentin doğası korunuyor.

Başkan Özlü: “Elektrik tüketimimizin yüzde 40’ını üreteceğiz”

Başiskele Belediyesi’nin ikinci güneş enerji sistemleri projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü, “Belediyemiz olarak ikinci güneş enerjisi santralimizi, bugün devreye aldık. Daha önce de Fen İşleri Müdürlüğümüzün üzerindeki çatıları devreye almıştık. Yaklaşık hemen hemen aynı kapasitede bir ikinci tesisimizi de burada devreye almış bulunuyoruz. Tabii kendi enerjimizi kendimiz üretip hem daha az karbon salınımı yapıp çevreci bir yaklaşımla kendi enerjimizi üretmeye çalışıyoruz. Belediye binamızın ihtiyacı olan elektriğin yaklaşık yüzde 40’ını üretebileceğini ve oradan karşılayacağımızı düşünüyoruz. Bu da bizim için ciddi bir tasarruf anlamına gelecek” diye konuştu.