Başiskele'de inşa edilen yeni yol D-100'ün yükünü hafifletecek

Başiskele ilçesinde D-100 kara yoluna alternatif oluşturacak ve trafik yoğunluğunu azaltacak 1,3 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hürriyet ile Mahmut Çavuş Caddeleri arasındaki güzergahta çalışmalarını sürdürüyor. Proje, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan D-100 trafiğine rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor. 20 metre genişliğinde ve çift yönlü olarak planlanan yol, tamamlandığında bölgedeki araç trafiği ile toplu taşıma için kesintisiz ve güvenli bir hat oluşturacak.

Güzergah üzerindeki dere yataklarından kaynaklanabilecek su taşkınlarını önlemek ve ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla hatta 3 adet menfez inşa ediliyor.

Yeni yolun, bölgedeki Seymen Millet Bahçesi’nin çevre yollarıyla entegre olması da planlanıyor. Bu entegrasyon sayesinde vatandaşların yeşil alanlara ulaşımının kolaylaşması ve hafta sonu D-100 üzerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.