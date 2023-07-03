Başiskele'de kurban atıkları anında toplandı

Başiskele Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve kurban atıklarının çevreye zarar vermeden anında toplanması için çalıştı.

Hazırlanan program çerçevesinde Başiskele Belediyesi kurban atıkları toplama ekipleri, bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların hizmetinde oldu. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün personellerinden kurulan Kurban Atıkları Toplama Timi, bayram süresince kurban atıklarını toplamak için ilçenin 37 mahallesinde de görev yaptı.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram boyunca 24 saat hizmet veren Başiskele Belediyesi Hızlı İşler Merkezi ekipleri telefon başında, zabıta ekipleri ise sahada Başiskelelilerin hizmetinde oldu. Vatandaşların acil ihbar ve şikayetlerine cevap veren belediye ekipleri, özellikle kurban kesen vatandaşların ve kurban kesim yerlerinin kurban atıklarının bertaraf edilmesi konusunda kurban atıkları toplama ekiplerini yönlendirdi. Ekipler de süratli bir şekilde kurban atıklarını bulundukları yerlerden iş makineleri ve kamyonlar vasıtasıyla topladı. Çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebebiyet vermeden toplanan atıklar devasa çukurlara atılarak gömüldü.

Başiskele’de bayram süresince evsel atıklar da yine düzenli olarak toplandı. Çöp kamyonları ve çöp taksiler ilçenin her sokağını gezerek moloz, bağ, bahçe atıklarını ve evsel atıkları süratli bir şekilde topladılar. Ayrıca Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için bayram süresince sahada canla başla görev yaptı.

Başiskele’de bayram öncesi büyük bir titizlikle çalışarak bayram temizliği yapan Başiskele Belediyesi ekipleri, bayram sonrası da yol süpürge araçları ve su tankerleriyle yolları temizlemeye devam etti.