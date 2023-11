Başiskele'de LGS'ye hazırlanan öğrencilere destek

Başiskele Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine soru bankası sedi hediye etti.

Soru bankası seti dağıtım töreni, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda ilk olarak sahneye çıkan Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Başiskele’nin eğitimdeki başarılarından bahsederek, eğitime desteklerinden dolayı Yasin Özlü’ye teşekkür etti. Cemil Akkaya, "Başiskele olarak eğitimde Kocaeli’nin 12 ilçesi arasında zirvedeyiz. LGS’deki başarı ortalamamız Kocaeli ve Türkiye bazında ortalamanın üzerindeyiz. Bu başarıda belediye başkanımızın da büyük katkısı var. Eğitime yapılan yardımlar belediye başkanımızın görevi değil aslında ama başkanımızı bizzat yakından takip ediyorum ve görüyorum ki çocuklara ve gençlere bir abi edasıyla yaklaşarak maddi ve manevi her türlü destek sağlıyor" dedi.

"Ben sizin Yasin abinizim"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, gelecek yüzyılın da gençlerin ellerinde yükseleceğini söyledi. Başkan Özlü, "Ben sizin belediye başkanınız değil, Yasin abiniz olarak her zaman yanınızda olmak istiyorum ve Yasin abiniz olarak sizin ihtiyaç duyduğunuz her noktada sizinle birlikte olmanın sözünü verdik. Sizlerden aldığımız enerjiyle bize verdiğiniz destekle, sizlerin gönlünüzdeki gözündeki enerjiden aldığımız güçle ilçemize güzel işler kazandırdık. Bugün de bu güzel işlerden biri için bir araya geldik. Bugün 1436 öğrenci kardeşimize LGS sınavı için soru bankası seti vereceğiz. Sizlere inancım tam. Aranızdan birçok derece yapan kardeşim çıkacak. Mili gururumuz olacak. Geçen sene Başiskele’mizden kaliteli liseler kazanan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onların nezdinde tüm sınava hazırlanıp emek harcayan öğrencilerimizi kutluyorum. Biz Genc-i Âlâ Gençlik Modeli’miz ile her bir öğrenci kardeşimize destek sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Her zaman her yerde söylediğim gibi Yasin abiniz hep yanınızda. Siz yeter ki kendi vizyonunuzu oluşturun, başaramayacağınız şey yoktur. Bu duygu ve düşünceler ile hepinize eğitim ve öğretim döneminde kolaylıklar diliyor, sınavda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yasin Özlü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, temsili olarak bazı öğrencilere hediyelerini sahnede takdim etti.